Ermenek maden faciasından tutuklandı; çıkar çıkmaz AKP’den adaylığa soyundu

Ermenek maden faciasına suçlu bulunarak 19 yıl üç ay hapsi cezası alan Cenne linyit kömürü işletmesi müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey, AKP’den Konya milletvekili aday adayı oldu.

Abdullah Özbey, Ermenek maden faciasından hapis yattı. (Facebook)

Özbey, Facebook hesabından AKP Konya il başkanlığında çektiği fotoğrafını ve aday adaylığı tanıtım görsellerini paylaşarak şu notu düştü: “Haydi Bismillah… Büyük ve güçlü Türkiye yolunda 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Ak Partimizden Konya milletvekili aday adaylığım hayırlı olsun inşallah. Türkiye’nin yüzyılında Konyamızdan bu kutlu yolda, bu kutlu davamızda tüm ülkemize hayır getirecek işlerimizde Milletimize hizmetkâr olmak niyetiyle Allah yolumuzu açık eylesin.”

Diken’in ulaştığı Konya il başkanlığı Özbey’in aday adaylığını doğruladı. Özbey, Ermenek maden faciasında ihmali bulunanlar arasındaydı ve 19 yıl üç ay hapis cezası almıştı. Diken’e konuşan avukatlar, Özbey’in bu süreçte yeniden yargılanarak serbest kalmış olabileceğini söyledi.

Ermenek maden faciası

Karaman’ın Ermenek ilçesi Pamuklu Köyü’nde 28 Ekim 2014’te Has Şekerler Madencilik Şirketi’ne ait linyit ocağını eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kalmıştı. Facia ardından başlayan arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Bu çalışmalar kapsamında 18 işçinin cansız bedenleri farklı zamanlarda ulaşılarak ocaktan çıkarılmıştı.

Soruşturmayı yürüten Ermenek başsavcılığının hazırladığı 168 sayfalık iddianameyle Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi’nde üçü tutuklu 16 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede yer alan tutuklu sanıklar Has Şekerler Madencilik Şirketi sahibi Saffet Uyar, Ermenek Cenne linyit kömürü işletmesi müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey ve aynı şirketin teknik nezaretçisi Ali Kurt ile tutuksuz sanıklar Ermenek Cenne Linyit Madencilik şirketi işletme müdürü Mehmet Zeybek ve Has Şekerler Madencilik şirketinin daimi nezaretçisi maden mühendisi Yavuz Özsoy’un da bulunduğu 16 sanık ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmıştı.

Mahkeme, 20 Temmuz 2016’daki duruşmada, tutuklu sanıklar maden ocağının sahibi Saffet Uyar ve teknik nezaretçi Ali Kurt’un da aralarında olduğu yedi sanığa, üç yıl bir ay ila 18 yıl dokuz ay arasında ceza verdi. Diğer sanıklarsa beraat etmişti.

İtirazlar sonrası cezalar artırıldı

Mahkemenin verdiği cezalara yapılan itirazlar üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12’nci Ceza Dairesi’nde 13 Eylül 2017’de görülen karar duruşmasında sanıkların cezaları artırıldı.

Mahkeme, Saffet Uyar ve Ali Kurt’un cezalarını 19 yıl üçer aya, maden sahasının ruhsat sahibi ve AKP’nin aday adayı Abdullah Özbey’in 11 yıl üç ay olan cezasını 19 yıl üç aya çıkarttı. Yavuz Özsoy’un cezası 18 yıl dokuz aydan 21 yıla, tutuksuz sanıklardan Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendislerinden Cemile Karaca’nın cezası altı yıl sekiz aydan 13 yıl 10 ay 20 güne çıkartılmıştı.