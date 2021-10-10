Erman Özgür: Oyunumuz kalan üç maçı kazanmak adına umut vermiyor

3 hafta içinde Kuntz’un fark yaratması elbette kolay değildi. En doğru iş takımlarında sürekli oynayan oyuncuları, bu pozisyonlarda değerlendirmesiydi. Ancak futbolumuzun gerçeği olan, Avrupa’da oynayan oyuncularımız o liglerde tempoya ayak uyduruyor olsa bile iş Milli Takım tarafına gelince takım halinde düşük tempolu kaldığımız gerçeği Kuntz’un da en büyük problemi olacak. Açıkçası oyunumuz kalan 3 maçı kazanmak adına çok umut verici değil.
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