Erk Acarer: Halkı, kadını, çocuğu polisten kim koruyacak?

Hem polis hem de bekçi şiddetinin artarak devam etmesi toplumun güvenlik ve adalet duygusunu derinden sarsıyor.

İktidar, yurttaşa şiddet konusunda kolluğu cesaretlendiriyor. Yeni kaideler polis şiddetini daha da artıracak gibi görünüyor.

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Kadını korumaya yönelik yasaların uygulanmaması, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması, kadını herkese karşı korumasız hale getiriyor.

Öte yandan savunmasız bir kadına, asli görevleri onu korumak olanlar tarafından yapılan muamele, AKP-MHP ittifakının, güvenlik güçlerinin, net ve ürkütücü bir portresini ortaya koyuyor.

Sahi halkı, kadını, çocuğu polisten kim koruyacak?

Erk Acarer’in yazısı