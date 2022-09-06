‘Müjde’ yetmedi: İstanbul’da öğretim yılı 17 bin öğretmen açığıyla başlıyor

AYŞEGÜL KASAP

İstanbul’da ekonomik kriz ve artan kira fiyatları nedeniyle öğretmenler kırsala tayin istedi. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ diye duyurduğu 20 bin öğretmen atamasının 10 bini İstanbul’a oldu ama yine de açık kapanamadı.

Diken’in Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarından edindiği bilgiye göre İstanbul yeni öğretim yılına 17 bin öğretmen açığıyla başladı. Yarım milyona yakın öğretmense atama bekliyor.

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Artan kira fiyatları nedeniyle İstanbul’da sadece bir okuldan 16 öğretmen gitmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer giden öğretmenlerin yerine yenilerinin atanacağını söylemiş hatta ‘müjdeyi’ Erdoğan’ın vereceğini eklemişti: “Öğretmen atamaları devam edecek. Özellikle İstanbul’a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50’si İstanbul’a atamayı planlıyoruz. 2022-2023’e bu atamayı yetiştireceğiz.“

‘Müjde’ açıklandı ama İstanbul’un açığını kapatmadı. Yeni atamalardan önce İstanbul’da toplamda 27 bin öğretmen açığı vardı. Ama İstanbul’a 10 bin öğretmen atandı. 17 bin öğretmen açığı hala duruyor.

Atama bekleyen yarım milyon öğretmen var. İktidar bu öğretmenleri atamak yerine açığı ‘ücretli’ öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor. Ücretli öğretmen maaşıysa asgari ücretin altında. Bakan Özer bu maaşların da düzenleneceğini söyleyerek asgari ücret ‘müjde’si vermişti.

Asgari ücret 5 bin 500 lira. Artan hayat pahalılığı yanı sıra barınma problemi de var. Kentte bahçe katı 60 metrekarelik evlerin kirası bile 6 binden başlıyor. Yani asgari ücretten fazla.

‘Öğrencilere de haksızlık’

İstanbul Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Özer Tuncer İstanbul “Yeterli öğretmen ataması yapılmadığı için milli eğitim bakanlığı asgari ücretin bile altında güvencesiz çalışma olan ücretli öğretmenliği temel istihdam biçimi haline getirmeye çalışıyor” dedi ve ekledi: “Öğrenciler için de eğitimde süreklilik ilkesi ihlal ediliyor. Eşit işe eşit ücret eşit haklar tüm öğretmenlerin en temel hakkı. İstanbul’da öğretmen ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanmaması hem öğrencilerin eğitim hakkı hem de atama bekleyen öğretmenlerimize yapılmış büyük bir haksızlık.”

‘Atanamayan öğretmenler özel sektörde açlığa mahkum’

Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çok iyi puan almasına rağmen mülakatta elenen öğretmenlerin çalışabileceği tek alan özel sektör. Burada da öğretmen maaşları asgari ücret bandında. Ne geçinebiliyorlar ne de barınabiliyorlar. Birçoğu ek iş arıyor bu nedenle.

Geçen hafta seslerini duyurabilmek için Ankara’ya gittiler ama hem engellendiler hem de polis tarafından tartaklandılar. Hatta Erdoğan, 20 bin atamayı duyurduğu gün bu öğretmenlere “Çapulcu” demiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yanıt olarak “Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. ‘Alın bunu’ seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır” ifadelerini kullanmıştı.