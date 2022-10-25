Erdoğan’dan pası alan Bahçeli el artırdı: TTB başkanı vatandaşlıktan çıkarılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi.

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Adli tıp uzmanı ve TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini söylemiş ve hedef gösterilmişti. Hakkında ‘terör’ soruşturması başlatılan Fincancı, laflarının çarpıtıldığını dile getirmişti. Fincancı, şöyle konuşmuştu: “Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. ‘Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir’ diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben ‘Kimyasal var‘ demişim gibi lanse ediyor.“

Erdoğan da hedef aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün Fincancı’yı şu sözlerler hedef almıştı: “TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Hem bu kişiyle, hem bu kurumla ilgili adımlar atılacak. TTB isminin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek, gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum.”

‘Türk olamaz, Türk yazılamaz’

Bahçeli de bugünkü grup toplantısında Fincancı’nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi.

Bahçeli şunları söyledi: “Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Teröristlere basamak olanlar, sözcülük yapanlar, su katılmamış teröristtir. 23 ekim 2022 tarihinde Almanya’nın Köln kentinde Dayanışmanın Sesi adlı derneğin düzenlediği etkinlikte PKK, FETÖ ve yeminli Türkiye düşmanları sahneye çıkmıştı. TTB başkanı da terör örgütlerine iltisaklı olmasıyla hapse atılanların hak ihlaline uğradığını öne sürmüş, kimyasal silah yalanında bulunmuştur. Şerefli türk hekimlerini hariç tutuyorum, TTB başkanı ve yöneticileri, haklarında en ağır cezai işlemlerin taktik ve temin edilerek birliğin kapısına kilit vurulması, doktorların özgürleşmesi, birliğe bağlı olmak zorunda bırakılmaması önemli. Türk düşmanı birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. Türk askerlerine hain ve zalimlerin ağızıyla kimyasal silah çamuru atanların, mesela TTB başkanıyla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansızlığa mahkum edilmesi, akla en yakın yollardan birisi.”