Erdoğan’dan Netanyahu kararına destek: Uygulanması mecburi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi‘nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına destek verdi, Avrupa ülkelerine çağrı yaptı.

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Atatürk Havalimanı’nda 4’üncü Uluslararası STK Fuarı’nda konuşan Erdoğan, İsrail’in Ortadoğu’da sürdürdüğü savaş politikalarına dikkat çekerek İslam toplumuna ‘yek vücut olma’ çağrısı yaptı.

Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

* Millet olarak her dönem masumların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bu insani siyasetini hazmedemeyenler, aleyhimizde kara propaganda yapsa da Türkiye’nin insan odaklı politikasını engelleyemeyecek. Gazze’de yaşayanlar başta olmak üzere Filistin halkı için yaptıklarımız bu hakikati göstermektedir. Gazze’ye 86 bin ton Lübnan’a ise 1300 ton insani yardım malzemesi ulaştırarak bölgedeki kardeşlerimize en fazla destek veren ülkelerden olduk.

‘İsrail’le ticaretimizi kestik’

* İsrail’le ticaretimizi hiç düşünmeden süratle kestik. Siyonist yönetimin Gazze’de işlediği suçları protesto etmek için milletimizle birlikte cadde, meydan, sokakları doldurduk. BMGK başta olmak üzere uluslararası düzeyde karar alıcı mekanizmaları harekete geçirdik. Şahsımız aleyhinde yürütülen onca kampanyaya, siyonist lobiden ve İsrail destekçilerinden gelen onca baskıya rağmen, duruşumuzu asla bozmadık.

‘Sözlerini yerine getirmeleri mecburi’

* UCM’nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz.

* Yıllardır dünyaya hak, hukuk, adalet ve insan hakları dersi veren batılı ülkelerin bu noktada sözlerini yerine getirmeleri mecburidir. Üç kuruşluk siyasi rant sağlayacağım diye ülkesine ve devletine “İsrail’le ticaret yapıyorlar” iftirası atanlar gibi de olmadık.

UCM’nin kararı

UCM, Netahyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

UCM’ye taraf olan devletler tutuklama emri çıkarılması halinde şüphelileri gözaltına almakla yükümlü ancak mahkemenin herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmuyor.

Mahkemeye Türkiye dahil 124 ülke taraf.

Bunlardan bazıları şöyle