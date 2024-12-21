Erdoğan'a göre muhalefet 'Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın' modunda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirdi: “İstemezük’ten başka lügatlerinde kelime var mı, o da yok. Böyle gelmiş, böyle gitsin. ‘Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın’ modunda son derece konforlu bir alanda siyasetçilik oynuyorlar.”

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Muğla’da sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, muhalefetin konforlu bir alanda siyaset yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinden Hayriye hanım karakterine benzetti.

Söz konusu dizi 2006-2010 arasında Kanal D’de yayınlanmıştı. Güven Hokna’nın canlandırdığı Hayriye hanım karakteri orta yolcu tavrıyla ve “Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın” repliğiyle tanınıyor.

Erdoğan’ın anayasa tartışmaları üzerinden yaptığı eleştiriler şöyle:

“Türkiye’nin darbe anayasası kamburundan kurtulmasının şart olduğunu uzun bir süredir ısrarla dile getiriyoruz. Bu çağrıyı da muhalefetin iddia ettiği gibi, gündem kaygımızdan değil, tam aksine ülkemizin yeni anayasa ihtiyacını gördüğümüz için yapıyoruz.

Ama bizim öyle bir muhalefetimiz var ki, bırakın çözümün parçası olmayı, sorunun katlanarak büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor. Anayasa dahil ülkenin herhangi bir meselesinde önerileri var mı, yok. ‘İstemezük’ten başka lügatlerinde kelime var mı, o da yok. Böyle gelmiş, böyle gitsin. ‘Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın’ modunda son derece konforlu bir alanda siyasetçilik oynuyorlar.

Allah aşkına böyle siyaset olur mu? Mızıkçılık yaparak, kaçarak, saklanarak, işi yokuşa sürerek bu ülkeye hizmet edilir mi? Muhalefet demek her şeye karşı çıkmak, her şeye itiraz etmek midir?

Şu hakikati açık ve net ifade etmek durumundayım; muhalefet samimi çağrılarımıza kulak tıkasa da siviller eliyle yapılmış demokratik, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa ihtiyacımız var. Yeni anayasa, Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak bir adım Türkiye Yüzyılı hedefimize daha kolay, daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır.”

Meclis’teki çoğu partinin ilk dört madde konusunda hemfikir olduğunu belirten cumhurbaşkanı şunları söyledi:

“AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın da yeni anayasa iradesi zaten güçlüdür, diridir, dinamiktir. Son yılların en çoğunlukçu aritmetiğine sahip 28’inci dönem’de Meclis’in kendisinden bekleneni özellikle yerine getirmesini ümitle arzu ediyoruz.”