Erdoğan: En büyük caniler, insanın umudunu öldürenler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “En büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir” dedi.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Erdoğan, Menteşe Spor Salonu’ndaki Muğla 8’inci AKP Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmada bugün de sırf kendi çıkarları uğruna insanların özgüvenini kırmaya, küresel, siyasi ve sosyal saldırılar karşısında savunmasız bırakmaya çalışanların olduğunu belirtti.

Rus yazar Dostoyevski’nin “Hiç insan öldürmediği halde bir katilden daha cani insanlar gördüm. Umudumuzu öldürenleri gördüm” dediğini anımsatan 70 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

* En büyük caniler, insanların umudunu öldürenler veya buna teşebbüs edenlerdir.

* Yaşadığımız geçici sıkıntıları, sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir. Bunların heybelerinde, ülkenin ve milletin sorunlarıyla ilgili en küçük bir çözüm paketi yoktur.

* Daha önemlisi böyle bir niyetleri, gayretleri, hazırlıkları da bulunmuyor. ‘Ver ki yiyen, ört ki yatan, gözle canı çıkmasın’ zihniyetiyle yıllardır milletin umudunu, enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikilmiş tek bir ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.

* Yaptıkları hiçbir eser ve hizmet olmadığı halde kafaları karıştırmakta, kabadayılık taslamakta, kavga çıkarmakta maşallah pek mahirdirler.