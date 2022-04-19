Erdoğan ve Bahçeli baş başa iftar açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle iftarda bir araya geldi.
İftar yemeği, ‘cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘Özbek Otağı’ adlı yapıda yendi.
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle iftarda bir araya geldi.
İftar yemeği, ‘cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘Özbek Otağı’ adlı yapıda yendi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, salmonella bakterisi riskine karşı Kinder ürünlerine analiz zorunluluğu getirdi.
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