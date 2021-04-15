Erdoğan ve Bahçeli ‘Özbek Otağı’nda baş başa iftar açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle iftarda bir araya geldi.
İftar yemeği, ‘cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘Özbek Otağı’ adlı yapıda gerçekleştirildi.
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Yaramazlara biraz batar!
Birbirini seven, birbiriyle gülen eğlenen, kocaman bir aile olmak çok güzel.
Bugün neler oldu, Türkiye neleri konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam 6’da Diken’den başlık başlık öğrenin.
“Yok öyle bir şey millette para var. Sadece yatırım için bozduruyorlar” diyen birkaç kişi oldu, “Uzayda mı yaşıyorsunuz” demek istedim; sustum…
2021’in yatırım çılgınlığı NFT formatında ürünler yepyeni bir boyut kazandı: ‘Pak’ adıyla tanınan dijital sanatçı Murat Pak’ın bir piksellik görseli 1,36 milyon dolara (yaklaşık 11 milyon lira) satıldı.
Britanya’da yürütülen bir araştırmanın ilk sonuçlarına göre ‘sihirli mantar’daki psilosibin adlı madde depresyon tedavisinde kullanılabilir.