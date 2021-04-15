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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ve Bahçeli ‘Özbek Otağı’nda baş başa iftar açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle iftarda bir araya geldi.

Fotoğraf: @tcbestepe

İftar yemeği, ‘cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘Özbek Otağı’ adlı yapıda gerçekleştirildi.

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Akşam Postası / 15 Nisan 2021

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