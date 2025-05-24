Erdoğan ve Ahmed Şara Dolmabahçe'de görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Ahmed Şara’yla Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü.

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Dolmabahçe’de gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de katıldı.

Erdoğan, ABD ve AB’nin Suriye’ye yaptırımları kaldırmasından memnun olduklarını ve Suriye’de ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

İsrail’in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin buna karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

İletişim Başkanlığı’nın aktardığına göre Erdoğan, Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini de söyledi.

Basına kapalı görüşmede heyetler daha sonra yemekte bir araya geldi.