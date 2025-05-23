BM: 1,5 milyon Suriyeli bölgesine geri döndü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (UNOCHA) direktör Edem Wosornu’nun açıklamasına göre Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1,5 milyon Suriyeli bölgesine geri döndü.
BM Cenevre Ofisi’nin basın toplantısına Gaziantep’ten çevrimiçi katılan Wosornu, “Suriye’de 16,5 milyon kişi insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor” dedi:
“ABD’nin Suriye’ye yaptırımları kaldırma kararı ve Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik yaptırımları kaldırma kararının toparlanma ve kalkınmayı kolaylaştırmasını umuyoruz.”
“Esad rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerden kaç Suriyeli mülteci ülkesine döndü? Türkiye’den gelen sayıları da paylaşabilir misiniz?” sorusunu Wosornu şöyle yanıtladı:
“Yaklaşık 1 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişi kendi bölgelerine döndü. Yarım milyondan fazla mülteci de komşu ülkelerden geri döndü.”