Erdoğan ‘Seçimi kaybetsek de yokum’ demişti: EYT Meclis’ten geçti

Milyonlarca insanın beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’te tüm partilerin ‘Evet’ oyuyla kabul edildi. 9 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlayanlar yaş şartını karşılamasa bile emekli olabilecek.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası çalışmalarına ara veren Meclis Genel Kurulu çalışmalarına başladı. Yoğun gündemle çalışacak Meclis’teki en önemli görüşmelerden biri de EYT konusuydu.

Genel kurulda, AKP’nin gündem önerisi kabul edildi ve EYT’yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alınarak görüşmelerine başlandı.

Deprem tartışması

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, “EYT’liler bir an evvel beklediği bu emeklilikle tanışsın istiyoruz” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremde hayatını kaybeden EYT’li hak sahiplerine maaş bağlanmasını istedi: “EYT’li olup eksik primi olan ve depremde hayatını kaybedenlerin eksik primlerini devlet karşılamalıdır. Aynı şekilde iş yeri yıkılan, zarar gören esnafın da EYT prim eksiklerini devlet karşılamalı ve hemen aylık bağlamalıdır.”

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şöyle konuştu: “Bu düzenleme, AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın verdiği sözü pandemiye rağmen, enerji krizine rağmen, depreme rağmen, her şeye rağmen nasıl yerine getirdiğinin, ‘Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar’ sözünün nasıl ete kemiğe büründüğünün tescilidir.”

Konuşmaların ardından maddeler tek tek oylanıp hazır bulunan tüm milletvekillerinin ‘Evet’ demesiyle kabul edildi ve düzenleme yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. İlk maaşların nisan ayında yatırılması bekleniyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, EYT’ye ilişkin 16 Kasım 2019’da şöyle demişti: “Tutturmuş erken emeklilik, İskandinav ülkelerinin çoğu bu yöntemle battı. Niye erken emeklilik? Ne zaman emekli olacaksa o zaman olsun. Hak ettiği parayı alsın. Bu hesap yanlış hesaptır, seçim kaybetsek de ben bu işte yokum.”

Seçimler yaklaştıkça hayat pahalığının da görülmemiş noktalara gelmesinin ardırdan Erdoğan tutumunu değiştirmiş, 2002 sonunda EYT düzenlemesine yeşil ışık yakmıştı.

Yasada neler var?

*Yasanın yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar yaş dışındaki diğer şartları taşıyorsa yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

*Yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenler işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan şirkette sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlarsa başlama tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

*Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalı işten ayrılırsa bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

*Kamu ve belediye çalışanları emeklilik, yaşlılık veya malullük (çalışma gücünün en az yüzde 60’nı kaybetme) aylığı almaya hak kazanırsa iş sözleşmesinin feshi zorunlu tutulmayacak.

* 8 Eylül 1999’dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanlar ve 9 Eylül 1999’dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamasına rağmen sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenler için emekliliğe hak kazanmakta yaş şartı kaldırılacak.