EYT’de ilk maaş nisanda: ‘Martta geri ödemeli olmaz’

AKP’li kurmaylar, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin martta genel kurula geleceğini ve ilk maaşların nisanda verileceğini düşündüklerini söyledi.

İstanbul, SGK kuyruğu. Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, EYT’nin ayrıntılarını ilk kez 29 Aralık’ta açıklamıştı.

EYT’lilerin emekli olabilmesi ve maaş alabilmesi için kanunun Meclis’te yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Kanun ocakta Meclis’e gelememişti.

En son 5 Şubat’ta, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesinin 7 veya 8 Şubat akşamı tamamlanacağını söylemişti.

6 Şubat’taysa Kahramanmaraş merkezli depremler meydana gelmiş ve Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Meclis, 28 Şubat’ta çalışmaya başlayacak. Bu nedenle EYT en erken martta yasalaşabilir.

Hürriyet‘e konuşan AKP’li kurmaylarsa ilk maaş için nisanı işaret etti. Kurmaylar, şunları söyledi: “Normalde ilk maaş mart ayında alınacaktı ancak deprem nedeniyle süreç sekteye uğradı. EYT ertelenmez, çıkacak o kesin. Nisan için bir çare düşünülür. Martta geri ödemeli olmaz, nisana kalmış olur. Martta Genel Kurul’a geleceğini değerlendiriyoruz.”

EYT düzenlemesi

İktidar düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuşacağını söylemişti.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT emeklilerine ayrılacak kaynağın 120-150 milyar TL arasında olacağını açıklamıştı.

150 milyar baz alındığında, EYT’lilere emekli aylığı martta bağlanacağı için aylık bütçenin 15 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Diğer yandan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ortalama emekli aylığıysa yüzde 30’luk son zammın ardından 9-10 bin TL’ye çıktı.

Hesaplamalara göre bu tabloyla EYT’den martta emekli olacakların sayısı en iyi ihtimalle 1,5-1,6 milyon kişi olacak.

Memurların emeklilik sonrası çalışma hakkı bulunmadığı için tamamının hemen başvurmayabileceği ve kademeli sistem dikkate alındığındaysa bu yılın bütçesini etkileyecek EYT emeklisi sayısı 1,1-1,2 milyon kişi aralığına düşebilir. Yani emekli sayısı, başlangıçta ifade edilenin yarısına düşecek.