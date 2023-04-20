‘Erdoğan sayesinde’ afişinin tasarımcısından çakarlı araca özel etiket

Çakarlı ‘AKP’ plakalı lüks araç gündem olunca ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinin tasarımcısı Mahir Akkoyun’dan yeni görsel geldi.

Tasarım: (Mahir Akkoyun/Twitter)

Sosyal medyada dolaşıma giren tarihi belirsiz bir videoda, İstanbul Fatih’te bir taksiciyle ’34 AKP 13′ plakalı ve çakarlı olduğu iddia edilen bir Range Rover sürücüsü tartışıyor. Taksici, söz konusu sürücüye, “Sen devlet misin, ulan yavşak” diye çıkışıyor.

Videoda taksici, sürücüyü ‘çakar takarak yol kesmek’le suçlarken sürücünün de sürekli birilerini aradığı görülüyor.

AKP plakalı çakarlı bir araç kendisine yol vermeyen taksiciyi araçtan indirerek tehdit etti.



İstanbul Kocamustafapaşa’da kendisine yol vermediği için taksiciyi araçtan indirip küfürlerle tehdit eden ‘AKP’ plakalı çakarlı araç sahibine mahalle halkı tepki gösterdi. pic.twitter.com/wH0yuW8eH7 — Yaşar Usta (@yasarustaportal) April 19, 2023

TİP Genel Başkanı ErkanBaş, Twitter’dan videoyu alıntılayarak şunları yazmıştı: “İşte bitirmek için mücadele ettiğimiz ‘sülaledevri’nin küçük bir örneği… Plakası AKP olunca arabasına ‘çakar‘ takınca kendisini hepimizin efendisi görenlerin zihniyeti. Bu düzen yıkılacak!”

Söz konusu görüntülerin yayılmasından sonra yaptığı ‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinden sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Mahir Akkoyun’dan yeni tasarım geldi.

Akkoyun’un yeni tasarımı şöyle: