Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden ABD büyükelçisine ‘kapıları kapattı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden ABD’nin Türkiye büyükelçisi Jeffry L. Flake’e ‘kapıları kapattı.’

Fotoğraf: CHP

Flake, Kılıçdaroğlu’nu 29 Mart’ta CHP genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti.

Bugün, İstanbul Bağcılar Ülkü Ocakları’nı ziyaret eden Erdoğan Flake’i ve ABD Başkanı Joe Biden’ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı özetle şunları dedi:

*Amerika’ya özellikle şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Biden oradan konuşuyor, Biden’ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor ‘bay bay Kemal’i ziyaret ediyor.

*Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin, senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin?

*Bizim kapılar kapandı ona. Bir daha göremez. Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışacak onu öğreneceksin. Bu kapı öyle yolgezen hanı değil. Giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs’a iyi hazırlanıyoruz.