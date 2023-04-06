Erdoğan, ‘hakkını helal etmediği’ vekillerin üstünü çizdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’teki oturumlara katılmadıkları için “Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin” dediği milletvekillerinin üstünü çizdiği ve bir kez daha aday göstermeyeceği belirtildi.

Erdoğan, bakanların tamamını da çeşitli illerden milletvekili adayı gösterecek.

Tayyip Erdoğan, vekilleri cezalandırdı, bakanları geri çevirdi. (AA)

Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un aktardığına göre AKP’de Erdoğan başkanlığında toplanan üst komisyon milletvekili listelerini büyük ölçüde tamamladı. Habere göre bu komisyonda bakanların hangi illerden milletvekili adayı gösterileceği netleşmek üzere.

Bakanların aday olacağı iller

Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul ya da Karadeniz illerinden, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan, Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in İzmir’den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor.

Haberde ayrıca, bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği de yazıldı.

‘Erdoğan’ın hakkını helal etmediği vekiller’

Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelere katılmayan AKP’li vekillere sert çıkışmıştı: “Ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haramdır bunu da böyle bilin.”

Erdoğan’ın bu isimlerin üstünü çizdiği de öne sürüldü. Genel kurul çalışmalarına aralıksız katılan milletvekilleri listede yer alacak. Yine, vekil olmak için istifa eden 26 il başkanının tamamının kendi illerinden aday gösterildiği de yazıldı.

Erdoğan 40 ile gidecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bayramdan sonra 14 Mayıs’a kadar 40 ile gideceği kaydedildi. Erdoğan’ın deprem bölgelerinde miting yapmamasına dair alınan kararda da henüz bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.