Erdoğan Beyaz Saray ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretini ertelediği bildirildi.

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Erdoğan’ın resmi davetli olarak 9 Mayıs’ta ABD’yi ziyaret edeceği ve burada Başkan Joe Biden’la görüşeceği öne sürülmüştü.

Bazı kaynaklar Türkiye’nin İsrail karşıtı politikası nedeniyle bu ziyaretin iptal edildiğini iddia etmişti.

Beyaz Saray’dan da bu iddiaların ardından “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok” açıklaması gelmişti.

Bloomberg’e konuşan bir yetkiliyse Erdoğan’ın ziyareti ertelediğini söyledi.

Reuters da erteleme haberini Türk yetkiliye dayandırarak verdi. İsimsiz yetkili, ertelemenin nedeninin belirsiz olduğunu ve görüşme için yeni bir tarihin belirleneceğini söyledi.

ABD’li bir yetkili de toplantının hiçbir zaman resmi olarak duyurulmadığına dikkat çekti.