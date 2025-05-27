Erdoğan 70 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sözleri nedeniyle açılan davada 70 bin lira manevi tazminat kazandı.

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22 Şubat’ta Karamollaoğlu KRT Tv canlı yayınında Erdoğan’ın Erbakan’ı hapse attırmak istediğini söylemişti.

Birgün’ün aktardığına göre Karamollaoğlu şunları söylemişti:

* Erbakan hoca, 2006’da hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak…

* Hocamızı ilzam etmek için, kötü göstermek için hapse attıracaktı. Evi kuşatıldı. O zaman Allah rahmet eylesin Hasan Kalyoncu, bizim Gaziantep eski il başkanımız. AK Parti’nin kuruluşunda da yer almıştı. Tayyip Erdoğan’a gitti.

* “Eğer Erbakan’ı tutuklarsan burayı senin başına yıkarım. Ben siyaseten seni yaşatmam” dedi. Onun üzerine Tayyip bey ev hapsine çevrilmesini sağladı. Arkasından da Abdullah Gül bey cumhurbaşkanı olduktan sonra Erbakan Hocamızın affını kendisi gerçekleştirdi. Erbakan siyasi hayata Gül’ün bu affıyla dönebildi.

Açıklamanın ardından Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, köşe yazısında Erdoğan’ı savunmuş ve “Erdoğan, Erbakan’ı hapse attırmak için uğraşmadı tam aksine Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasayı çıkardı” demişti.

Açılan davanın kazanıldığını Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın X’ten şöyle duyurdu:

“Karamollaoğlu’nun 22.02.2024 tarihinde bir televizyon kanalında; sayın cumhurbaşkanımızı, rahmetli Necmettin Erbakan’ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında Ankara 27’nci Asliye Mahkemesi, cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti.”