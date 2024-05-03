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Yaramazlara biraz batar!

Masa dağıldı, liderler bir bir gidiyor: Karamollaoğlu da görevi bırakıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu genel başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi öncülüğünde kurulan altılı masa, Mayıs 2023’teki genel seçim kaybından sonra dağılmıştı. Bunun üzerine masa dağıldı, liderler koltuğunu kaybetmeye başladı.


Önce Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetti. Önceki günlerde de Meral Akşener görevi bıraktı.

Şimdi de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 30 Ekim 2016’da oturduğu genel başkanlık koltuğundan ayrılacağını açıkladı.

TV5’te katıldığı canlı yayında konuşan Karamollaoğlu, siyasetten tamamen çekilmeyeceğini belirterek “Hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım” dedi.

Karamollaoğlı ayrıca şunları kaydetti:

“Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor. Seçim döneminde ben sadece dört yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik.”

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