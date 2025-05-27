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Yaramazlara biraz batar!

Özel'den Erdoğan'a: Al sana ahtapot

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ahtapot görselleriyle seslendi: “Al sana ahtapot.”

İlk ahtapotun kollarından birinde 17-25 Aralık (2013 yolsuzluk soruşturmaları) yer aldı.


Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları kastederek şunu demişti: “İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor.”

Özel, Erdoğan’a partisinin grup toplantısında iki ahtapot görseliyle yanıt verdi:

‘İşte ahtapotun besledikleri…’

* Bu (Cumhurbaşkanı) Tayyip (Erdoğan) bey’in ahtapotunda beşli çeteler, 40 şirket bunlar. KKTC soygunu. Özel kalem müdürü Selim’in gencecik oğlunu önce dışişlerinde özel kalem yapıp, hem kaset toplatıp, hem oradaki büyük vurgunlar.

* Çatır satan Kızılay’ın vurgunu. 17-25 Aralık, dört bakan. Devrin başbakanının “Hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim” dediği dört bakan.

* Ayakkabı, çikolata kutuları, elbiseler, kıyafet askıları, buraya kadar pislik; “Sıfırladın mı oğlum paraları?”… İşte ahtapotun öbür ucu.

* Yunus Emre Vakfı soygunu; ahtapotun milliyetçi kolu. Dezenfektan satan bakan da bir kolu.TÜRGEV ve Ensar’ı kol yetmedi ayrı ayrı yazamadık; ikisi birden ahtapotun bir kolu. İşte ahtapotun besledikleri…

‘Bu da ahtapotun canından bezdirdikleri’

* Aha bu da ahtapotun canından bezdirdikleri, işçi, emekçi, memur. Gençlerin geleceğini tükettiği ahtapotun ta kendisi. Memuru, işsizi bitirdiniz memleketi. Al sana ahtapot. Ahtapotun bir tarafı bu, bir tarafı bu.

* Ahtapot meraklıları; Yeni Şafak manşeti hazırla, en güzel mizanpajı sen yapıyorsun. A Haber son dakika yaz; “Aranan ahtapot bulundu”, “Reis’in tarif ettiği Özgür Özel’in ellerinde”.

* Ahtapota huzur yok. Yolumuz açık, cesaretimiz tam, arkadaşlarımız tertemiz, mücadelede varız, gerisini onlar düşünsün. Yürüyelim arkadaşlar, yürüyün.

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