Özel, Erdoğan'a 'ahtapotu' gösterecekmiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın bir tek gördüğü ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkese göstereceğim” dedi.

Fotoğraf: CHP

Erdoğan, 26 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı operasyonla ilgili “Başı İstanbul’da olan ahtapotun, kollarının nerelere uzandığı yakında görülecek” demişti.

Dün akşam (26 Mayıs) Halk Tv’nin canlı yayınına katılan Özel, CHP kurultayının iptaline ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “Bu tartışma bitti, buradan kimseye ekmek çıkmaz. CHP’de böyle bir tartışma yok.”

Erdoğan’ın “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” sözlerine, “Benim işim değil, adaylığıyla ilgilenmek gibi bir derdim yok. Arkasından kimin aday olacağı konusunda AK Parti’de ortalık toz duman” diyen CHP lideri, ‘ahtapot’ benzetmesine de şöyle yanıt verdi:

* Ben yarın ona bir ahtapot göstereceğim. Savcının yöneltmediği suçlamayı ispatlanmış gibi söylüyor. Ben Erdoğan’ın bir tek gördüğü ahtapotu, yarın grup toplantımızı izleyen herkese göstereceğim. Ahtapot dediğin nasıl bir şey oluyormuş, görelim bakalım.

Özel’in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

Yeni Anayasa

* “Bunları bırakalım, Anayasa masası kuralım…” Sen önce haksız yere içeride tuttuğun arkadaşlarımızı bırak, bu inadı bırak.

* Olay böyle eksiksiz bir demokratik ülkede geçiyormuş gibi “Buyursunlar gelsinler, anayasa yapalım…” Olacak şey değil. Menemen yapmam seninle.

‘Terörsüz Türkiye’

* Silah bırakılacaksa bırakılsın, analar ağlamayacaksa ağlamasın, şehit gelmeyecekse en büyük savunucusu benim. Teröre giden para emekliye, asgari ücretliye gidecekse ki bizim iktidarımızda öyle olacak, neyin karşısında olacağım?

* Bu yapılırken bu kadar alan açılırken İstanbul’un seçilmiş başkanını içeride iftiralarla tutamazsın, oraya da çözüm bulacağız hep beraber.