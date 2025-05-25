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Yaramazlara biraz batar!

Özel, Kadıköy halk koşusunda: İmamoğlu'nun da iktidar koşusu sürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , 10 kilometre Kadıköy halk koşusuna katıldıktan sonra “Ekrem İmamoğlu’nun da Cumhuriyet koşusu, iktidar koşusu sürüyor” dedi.

Fotoğraflar: CHP

Özel, İstanbul’un ilçesi Kadıköy’deki halk koşusuna katıldı. Koşunun ardından CHP lideri şunları söyledi:


* 1923 göğüs numarası bunu Ekrem başkana ilk ziyarette hediye edeceğiz, Ekrem başkan için koştuk. 19 Mayıs’ta Samsun’da ilk adımı atan ve Cumhuriyet koşusunu başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün peşinden koşuyoruz. Atatürk’ün peşinden koşanları hapsedemezsiniz.

* Ekrem İmamoğlu’nun da Cumhuriyet koşusu, iktidar koşusu sürüyor.

* Sosyalist Enternasyonel’in kapanış konuşmasını yapacağım birazdan. Orada da herkes bunun Türkiye’nin geleceğine darbe yapıldığını kabul ediyor. Biz bu darbeyi geçeceğiz, seneye bu maratonları Ekrem başkanla birlikte koşacağız.

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