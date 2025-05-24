CHP'lilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne astığı İmamoğlu pankartına soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun pankartının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: X/ @eczozgurozel

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın olduğu afiş ve pankartların toplatılması için talimat verildiğini duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X’ten şu açıklamayı yapmıştı: “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişlerini ve pankartlarını yasaklayan darbecilere cevabımızdır: Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”

Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre İstanbul başsavcılığı soruşturma başlattığını şu açıklamayla duyurdu:

“24 Mayıs 2025 günü saat 19.59 sıralarında X isimli platform üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindeki kişilerle birlikte ‘FREE İMAMOĞLU’ içerikli pankart asıldığı bilgisi üzerine olay yerine ivedi şekilde gidilmiş, köprünün ayaklarında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu’nun resmi ile birlikte ‘FREE İMAMOĞLU’ ibaresinin yazılı olduğu pankarta el konulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda pankart asan kişilerin CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan, Nimet Özdemir olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır.”