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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi dahil 13 üniversiteye rektör atadı.

Galatasaray Üniversitesi (Fotoğraf: gsu.edu.tr)

Kararlar Resmi Gazete‘de yayınlandı.


Buna göre Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi’nde 2015’ten beri rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak’ı, üniversitenin matematik bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ’la değiştirdi.

Diğer atamalar şöyle:

Afyon Kocatepe Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Karakaş

Biruni Üniversitesi – Prof. Dr. Adnan Yüksel

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Hüseyin Dalgar

Uludağ Üniversitesi – Prof. Dr. Ferudun Yılmaz

Onsekiz Mart Üniversitesi – Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu

Çankaya Üniversitesi – Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş

İstanbul Beykent Üniversitesi – Prof. Dr. Volkan Öngel

İstanbul Ticaret Üniversitesi – Prof. Dr. Ömer Torlak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu

Munzur Üniversitesi – Prof. Dr. Kenan Peker

Muş Alparslan Üniversitesi – Prof. Dr. Mustafa Alican

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Prof. Dr. Hamdullah Şevli

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