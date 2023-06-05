Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi dahil 13 üniversiteye rektör atadı.
Kararlar Resmi Gazete‘de yayınlandı.
Buna göre Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi’nde 2015’ten beri rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak’ı, üniversitenin matematik bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ’la değiştirdi.
Diğer atamalar şöyle:
Afyon Kocatepe Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Karakaş
Biruni Üniversitesi – Prof. Dr. Adnan Yüksel
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – Hüseyin Dalgar
Uludağ Üniversitesi – Prof. Dr. Ferudun Yılmaz
Onsekiz Mart Üniversitesi – Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu
Çankaya Üniversitesi – Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş
İstanbul Beykent Üniversitesi – Prof. Dr. Volkan Öngel
İstanbul Ticaret Üniversitesi – Prof. Dr. Ömer Torlak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu
Munzur Üniversitesi – Prof. Dr. Kenan Peker
Muş Alparslan Üniversitesi – Prof. Dr. Mustafa Alican
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Prof. Dr. Hamdullah Şevli