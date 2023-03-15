Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyelikleri ile 12 üniversiteye rektör ataması yaptı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Alanya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mesut Güner, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bülent Kent, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Şehmus Demir, Harran Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Canan Hecer, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Tosun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nafiz Arıca ve Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Nazife Güngör atandı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma”nın 5’inci maddesi gereğince Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Dr. Yener Mehmet Sonuşen, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, ve Prof. Dr. Erol Özvar’ın ataması yapıldı.