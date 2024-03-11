Welinton’un kırmızı kartı Pendikspor’un çift katlı otobüsü tamamen kurmasına neden oldu. Ceza sahası içi metrobüs gibi kalabalıktı. Böyle zamanlarda karamboller oluşur. O zaman ya bir ayak uzanacak veya ceza sahası dışında kazandığınız duran toplar sizin kaderinizi belirleyecek. VAR kararı ile gelen penaltı ise tam zamanında geldi. Müdahale çizgi üstünde ise karar doğru. Değilse geçmiş olsun. Batshuayi önemli dakikada attı penaltı golünü. Pendik 9 kişi kalınca bitti. Ferdi 3. golü, İrfan 4. golü rahat attı. Yalnız böyle stres ve gerilim devam ederse Fenerbahçe puan kaybeder. İsmail Kartal’ın acil bu işe çözüm bulması gerekiyor.

Ercan Taner’in yazısı