Al-Musrati büyük hata yaptı golde. Savunmadan çıkarken topu rakibe teslim etmek, gol yemek anlamına gelir çoğu zaman. Sorescu bu ikramı geri çevirmemişti. Topu rakibe kaptırdığınız anda hemen geri almak için rakibe yakın oynayıp temaslı oyunu başarmanız gerekir. Bunu gerçekleştirmeyi başaramayınca rakibe güven verirsiniz. Sağ kanat hiç çalışmadı. Onur bu hali ile dünyanın en kolay çalım yiyen beklerinden biri. Hücum tarafı da yine çok etkisizdi. Beşiktaş takım olarak çok etkisiz gözüktüğü ilk yarıyı normal olarak yenik kapattı. Koskoca 45 dakikada 2 şut girişimi çok negatif bir görüntü oluşturdu. Reaksiyon göstermeyen oyuncu topluluğu ile bu iş nereye kadar gider merak ediyorum.
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