Yenilgiler gayet normal karşılanıyor. Oyuncuların maç sonu açıklamalarına bakıyorum; hep aynı şeyi söylüyorlar: Gelişmemiz lazım… Lig bitti, nereye kadar gelişeceksin? Bu haliyle kupayı alması da mucize. Reaksiyon gösteremeyen bir takım. Hâlâ umutla bekliyorum Santos’un mutlaka başka planları vardır diye… Bu takım pres yapamıyor. Organize atak geliştiremiyor. Yenik duruma düştükten sonra tepki veremiyor. Oyuncular dört tane teknik adam yedi. Artık yönetimin bir karar olması lazım. Beşinci hoca gider ve oyuncular kalırsa yeni sezonda da aynı hüsran yaşanır; bunu garanti ediyorum!

Ercan Taner’in yazısı