Engin ve Dilan Polat, 'silahla tehdit suçunu azmettirme'den beraat etti

Engin ve Dilan Polat, yargılandığı davalardan birinden daha beraat etti.

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı dava bugün görüldü.

Küçükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu beş sanık cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Polat ailesinin avukatı, sanık Engin Polat’ın annesinin Rizeli olduğunu, müvekkilinin şehre şube açmaya gittiğini, yakın olduğu için birkaç saatliğine Gürcistan’a geçtiklerini ve suçlamaya ilişkin somut bir delilin bulunmadığını iddiasıyla beraat talebinde bulundu.

Parlak’ın dükkanını kurşunlayan tutuklu sanık Yunus Emre Yıldız son savunmasında şunları söyledi: “Örgüt kapsamında yapmadım. Bireysel olarak suçu işledim. Ben ilk kez cezaevine girdim, ilk kez suç işledim.”

Diğer sanıklarsa herhangi bir örgüte üye olmadıklarını söyleyerek beraat talep etti.

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Engin, Sezgin ve Dilan Polat hakkındaki ‘mala zarar verme azmettirme’ suçunu şikayete bağlı olduğunu belirterek düşürdü. Ayrıca ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme’ suçunda da yeterli delil olmadığı gerekçesiyle bu sanıkların beraatine hükmetti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan şu cezalar verildi:

Batuhan İnci: Beş yıl altı ay hapis

Nizamettin Bilgili: Beş yıl altı ay hapis

Yunus Emre Yıldız: Dört yıl yedi ay hapis

İsmail Emre Arifoğlu: Dört yıl yedi ay hapis

Onur Abiç’se suçlamalardan beraat etti. Müşteki Parlak’ın ‘mala zarar verme’ şikayetini geri çektiği için tutuklu tüm sanıklar için de düşme kararı veren mahkeme, tutuklu beş sanığı tahliye etti.

Mahkeme, firari sanıklar Barış Boyun’la Beratcan ve Batın Can Gökdemir’inse dosyasının ayrılmasına karar verdi.

İddianame

Sanık Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamayla Banu Parlak’a tehdit mesajı gönderdiği belirtilmişti.

Bu mesajdan kısa bir süre sonra çiftin aldığı ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat’ın müştekinin iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan’daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda ‘Daltonlar’ çetesi olarak bilinen örgütün firari elebaşlarından Beratcan ve Batın Can Gökdemir’le irtibata geçtiği belirtilmişti.

Polat çiftinin ‘birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme’ ve ‘mala zarar vermeye azmettirme’ suçlarından iki yıl dörder aydan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan’la Batın Can Gökdemir için de toplamda sekisz yıl dörder aydan 23’er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede diğer sanıklar Batuhan İnci, İsmail Emre Arifoğlu, Nizamettin Bilgili, Onur Abiç, Yunus Emre Yıldız ve Sezgin Polat için de farklı suçlardan iki yıl dört ay ila 23 yıl değişen hapis cezaları istenmişti.