Engin Akyürek’li Disney+ dizisi ‘Kaçış’tan ilk teaser

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak Disney+, yerli projesi ‘Kaçış’ın ilk teaser’ını yayınladı.

Fotoğraf: Disney

‘Kaçış’; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleriyle başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri; dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri anlatılıyor.

Dram, macera ve aksiyonu bir araya getirecek dizide başrolleri paylaşan Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu’na Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok isim eşlik ediyor.