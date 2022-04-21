Disney+ Engin Akyürek’li ‘Kaçış’tan kareler paylaştı

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak Disney+ ilk yerli projesinden kareler paylaştı.

Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerde olduğu dizinin hikayesi de Akyürek’e ait.

‘Kaçış’ savaş fotoğrafçısı Mehmet (Akyürek) ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor.

Yağız Alp Akaydın yönetmenliğini üstlendiği dizi dram, aksiyon ve macera türlerini buluşturuyor. Ali Doğançay’ın senaryosunu yazdığı dizinin yakında gösterileceği duyuruldu.