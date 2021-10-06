Diken

Yaramazlara biraz batar!

Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

Fotoğraf: AA

Sofçular köyünde 2009 yılında 37 yaşında olan İ.Y. isimli doğuştan işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla yapılan şikayet sonucu Araç savcılığınca soruşturma başlatıldı.


Olayın ardından hamile kalan kadının bebeği ölü doğdu. Gözaltına alınan beş şüpheliye yapılan DNA testlerinde şahıslarla ilgili bir benzerlik bulunamaması nedeniyle bu kişiler beraat etti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bu yılın başlarında faili meçhul dosyayı yeniden ele alarak başlattığı kapsamlı çalışma ve araştırmalar sonucunda, Ş.U.’nun (63) olayın faili olabileceği tespit edildi.

JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda savcılık tarafından 2009’da defnedilen bebeğin mezarı açılarak kemik numuneleri alındı ve şüpheli şahıstan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DNA incelemesinde ölü doğan bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine bu kişi gözaltına alındı.

SON HABERLER

Araştırma: Kolon kanseri ikinci ve üçüncü derece akrabalar için de risk

Erken başlangıçlı (50 yaşından önce) kolon (kalın bağırsak) kanseri tanısı alan hastaların, birinci derece akrabalarına erken kolonoskopi taraması öneriliyor. Ancak ABD’de yapılan ve Cancer Epidemiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, 50 yaşından önce kolorektal (kolon-rektum) kanseri olanların sadece birinci değil, ikinci ve üçüncü derecedeki akrabalarında da aynı kanserin gelişme riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Merkez sağ geri mi dönüyor?

Yeni bir merkez sağ parti, özellikle de önümüzdeki dönem iktidarın bir ucunda tutacak görülen bir merkez sağ parti AKP’deki muhafazakar tabanı çekip alabilir. İYİ Parti sanki bu rolü üstlenecek gibi.

Vergi cennetleri hakkında kısa kısa

Kıyı ötesi finans merkezleri kapitalizmin sistemden sakladığı büyük gelir ve servetlerin saklanma yeridir. 20. yüzyılda geliştirilmiş ve insanlığa belki de nükleer silahlardan çok daha fazla zarar vermiş bir oluşumdur.

Kağıt toplayıcıların gelirine bile el attılar: ‘Sıfır atık projesiyle başladı’

Geri dönüşüm işçileri derneği kurucu üyesi Ali Mendillioğlu, İstanbul’da kağıt depolarına yapılan son baskınlarla ilgili olarak iktidarın ‘sokaktaki ranta bile el atma’ isteğine dikkat çekti. Mendillioğlu, Ümraniye’de baskın yapılan yerin daha önce belediye başkanı tarafından kağıt işçilerine gösterildiğini hatırlattı ve ‘önce kendi çıkardıkları yasalara uysunlar’ dedi.