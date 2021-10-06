Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra yakalandı: Ölü doğan bebeğin mezarı açıldı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kişi 12 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

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Sofçular köyünde 2009 yılında 37 yaşında olan İ.Y. isimli doğuştan işitme ve konuşma engelli kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla yapılan şikayet sonucu Araç savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından hamile kalan kadının bebeği ölü doğdu. Gözaltına alınan beş şüpheliye yapılan DNA testlerinde şahıslarla ilgili bir benzerlik bulunamaması nedeniyle bu kişiler beraat etti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bu yılın başlarında faili meçhul dosyayı yeniden ele alarak başlattığı kapsamlı çalışma ve araştırmalar sonucunda, Ş.U.’nun (63) olayın faili olabileceği tespit edildi.

JASAT tarafından elde edilen deliller doğrultusunda savcılık tarafından 2009’da defnedilen bebeğin mezarı açılarak kemik numuneleri alındı ve şüpheli şahıstan alınan örneklerle Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DNA incelemesinde ölü doğan bebeğin biyolojik babasının Ş.U. olduğunun tespit edilmesi üzerine bu kişi gözaltına alındı.