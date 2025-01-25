Enerji bakanından 'müjde': 2028'de bütün hanelerde kendi gazımızı kullanacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “İnşallah 2028’de bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz” dedi.

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AKP Uşak 8’nci Olağan İl Kongresi’nde konuşan Bayraktar, şu açıklamayı yaptı:

“Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri bu gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye’deki 3 milyon hane bizim kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası’nda üretimimiz her geçen gün artıyor.

İnşallah 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz.”