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Yaramazlara biraz batar!

Endonezya'da hükümet programıyla dağıtılan yemekten 40 öğrenci zehirlendi

Endonezya’da yaklaşık 40 öğrenci, hükümet programıyla dağıtılan ücretsiz yemekten zehirlendi.

Fotoğraflar: AA

Yetkililer 6 Ocak’ta ‘Ücretsiz Besleyici Yemek’ programının 2025 bütçesindeki payının yaklaşık 4,3 milyar dolar (yaklaşık 152 milyar 1 milyon lira) olduğunu duyurmuştu.


The Guardian’ın haberine göre Sukoharjo bölgesinde bir okulda tavuk yedikten sonra yaklaşık 40 çocuğun mide bulantısı geçirip kustuğunu doğrulayan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Hasan Nasbi, tedavi gören öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Nasbi, gıdaların geri çekildiğini ve ‘istenmeyen olayın’ gıda güvenliğini sağlamak için önemli bir değerlendirme olarak kullanılacağını öne sürdü.

Öte yandan gıda zehirlenmelerinin münferit bir olay olmadığı ve farklı bölgelerde de pek çok öğrencinin dağıtılan yemekleri yedikten sonra zehirlendiği iddia edildi.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, yetersiz beslenmeyi azaltmak amacıyla ücretsiz yemek dağıtılmasına dair program başlatmıştı.

Bodurluk yaklaşık 282 milyon nüfuslu Endonezya’daki çocukların yüzde 21,5’ini etkiliyor. Hükümet, 2045’e kadar bu oranı yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bodurluğu şöyle tanımlıyor:

“Çocukların yetersiz beslenme, tekrarlanan enfeksiyon ve yetersiz ‘psikososyal uyarım’ nedeniyle yaşadıkları büyüme ve gelişme bozukluğu.”

DSÖ Çocuk Büyüme Standartları’ndaki yaşa göre boy ortalamasının altında kalan çocuklar ‘bodur’ kabul ediliyor.

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