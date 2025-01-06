Endonezya, yetersiz beslenmeyle mücadele için 4,3 milyar dolarlık bütçe ayırdı

Endonezya, bodurluk ve yetersiz beslenmeyle mücadele için ülkedeki çocuk ve hamilelere yönelik ücretsiz gıda yardımı içeren program başlattı.

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Yetkililer ‘Ücretsiz Besleyici Yemek’ programının 2025 bütçesindeki payının yaklaşık 4,3 milyar dolar (yaklaşık 152 milyar 1 milyon lira) olduğunu duyurdu.

Bodurluk ve yetersiz beslenmeyle mücadele amacıyla başlatılan programla ülkedeki çocuk ve hamilelere ücretsiz gıda verilecek.

Endonezya Ulusal Beslenme Ajansı Başkanı Dadan Hindayana, hedeflerinin bu sene 19 milyondan fazla çocuk ve hamileye ulaşmak olduğunu söyledi.

Hindayana, program kapsamında verilecek yemeğin, pirinç, tavuk eti, sığır eti, balık, sebze, meyve ve sütü içerdiğini aktardı. Hindayana ayrıca öğrencilere yemek dağıtımını kolaylaştırmak için her okula bir ekip gönderdiklerini ve lise düzeyine kadar her öğrenci için günde bir öğün yemek sağlayacaklarını belirtti.

Bodurluk yaklaşık 282 milyon nüfuslu Endonezya’daki çocukların yüzde 21,5’ini etkilerken hükümet, 2045’e kadar bu oranı yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 2023 raporuna göre Endonezya’da 5 yaşın altındaki her beş çocuktan biri bodur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bodurluğu şöyle tanımlıyor:

“Çocukların yetersiz beslenme, tekrarlanan enfeksiyon ve yetersiz ‘psikososyal uyarım’ nedeniyle yaşadıkları büyüme ve gelişme bozukluğu.”

DSÖ Çocuk Büyüme Standartları’ndaki yaşa göre boy ortalamasının altında kalan çocuklar ‘bodur’ kabul ediliyor.