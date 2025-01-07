Endonezya, BRICS’e ‘tam üye’ oldu

Brezilya, Endonezya’nın BRICS’e ‘tam üye’ olarak katıldığını duyurdu.

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Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını ve ABD’yle Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengelemek amacıyla kurulan BRICS’in 10 üyesi vardı:

Brezilya

Rusya

Hindistan

Çin

Güney Afrika

Mısır

Etiyopya

İran

Suudi Arabistan

Birleşik Arap Emirlikleri

Grup adını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İngilizce isimlerinin baş harflerinden alıyor.

Endonezya gruba ‘tam üye’ olarak katıldı.

BRICS’in 2025 dönem başkanlığını yürüten Brezilya yeni katılımı şöyle duyurdu: “Güneydoğu Asya’nın en büyük nüfusuna ve ekonomisine sahip olan Endonezya’nın BRICS’in yeni tam üyesi oldu.”

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri de Pekin yönetiminin de Endonezya’yı tebrik ettiğini açıkladı: “Endonezya’nın BRICS’in gelişimine aktif katkı sağlayacağına inanıyoruz.”