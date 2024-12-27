Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya duyurdu: BRICS'e dokuz 'ortak'

Rusya dokuz ülkenin 2025 itibarıyla ‘ortak devlet’ statüsünde BRICS’e katılacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını amacıyla 2006’da kurulan BRICS’in 10 var.


Bu ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Grup adını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İngilizce isimlerinin baş harflerinden alıyor.

BRICS üyeleri arasında yapılan mutabakatla örgüte katılmak isteyen yeni ülkelere artık üyelik değil, yalnızca ‘ortak devlet’ (partner state) statüsü veriliyor.

Bu kapsamda dokuz ülkenin BRICS’e 2025 itibarıyla ‘ortak devlet’ statüsüyle katılması onaylandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre o ülkeler şöyle:

  • Belarus
  • Bolivya
  • Küba
  • Endonezya
  • Kazakistan
  • Malezya
  • Tayland
  • Uganda
  • Özbekistan

Ayrıca dört ülkeye daha ‘ortak devlet statüsü’nde katılım daveti gönderildiği duyuruldu ancak hangileri olduğu açıklanmadı.

BRICS’i tehdit eden Trump’a ilk tepki Çin’den

Trump’tan BRICS’e tehdit: Yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşılaşırsınız

SON HABERLER

Bahçeli'ye göre 'boykot maskesiyle operasyona kalkışıldı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, boykot hakkında şunları söyledi: “Esnafımıza, eşrafımıza, velhasıl sosyal ve ekonomik hayatımıza boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir.”

Özel: Yalancı tanıklığa zorlananlar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarla ilgili “Yalancı tanıklığa zorlanan insanlar var” dedi ve ekledi: “Bir kısmı Çağlayan Adliyesi’nde, bir kısmı hakim evlerinde, bir kısmı yanlarına birileri yollanarak…”