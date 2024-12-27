Rusya duyurdu: BRICS'e dokuz 'ortak'

Rusya dokuz ülkenin 2025 itibarıyla ‘ortak devlet’ statüsünde BRICS’e katılacağını duyurdu.

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Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını amacıyla 2006’da kurulan BRICS’in 10 var.

Bu ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.

Grup adını Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İngilizce isimlerinin baş harflerinden alıyor.

BRICS üyeleri arasında yapılan mutabakatla örgüte katılmak isteyen yeni ülkelere artık üyelik değil, yalnızca ‘ortak devlet’ (partner state) statüsü veriliyor.

Bu kapsamda dokuz ülkenin BRICS’e 2025 itibarıyla ‘ortak devlet’ statüsüyle katılması onaylandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre o ülkeler şöyle:

Belarus

Bolivya

Küba

Endonezya

Kazakistan

Malezya

Tayland

Uganda

Özbekistan

Ayrıca dört ülkeye daha ‘ortak devlet statüsü’nde katılım daveti gönderildiği duyuruldu ancak hangileri olduğu açıklanmadı.