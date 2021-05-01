‘En güzel günüm’: Binlerce kişi kulüpte maskesiz, mesafesiz eğlendi

Yapış yapış yerler, dans ettikçe daha da sıcaklaşan ortam, zaman zaman burnunuza gelen nahoş kokular, tuvalet için uzun kuyruklar… Tüm bunlar özleyeceğiniz aklınıza gelir miydi?

Fotoğraf: BBC

Britanya’nın Liverpool kentinde bir yıl sonra ilk kez kulüp deneyimi yaşayan gençlerin de gelmezdi herhalde.

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Ancak kendilerini BBC’nin takibindeki deneme amaçlı bir etkinlikte mikrofona sarılıp ‘Hayatımın en güzel günü‘ diye çığlık atarken buldular.

Covid-19’a rağmen kalabalık organizasyonların nasıl düzenlenebileceğini araştıran deneme etkinliklerinden biriydi bu.

Ve 6 bine yakın ‘talihli’ sosyal mesafesiz, maskesiz şekilde eğlencenin tadını çıkardı.

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Tek fark girişte Covid-19 negatif test gösterme zorunluluğuydu.

Etkinliğe katılan kadınlardan birinin “Üzerimdeki kıyafeti üç haftada hazırladım” demesi heyecanı özetliyordu.

‘Garip ama müthiş’ bir his olarak tanımlanan deneyimi aşık olmaya benzer sözlerle tanımlayanlar da vardı.