‘En etkili 100’ New York’ta buluştu: Haluk Levent reddetmişti

Time dergisinin ‘Dünyanın En Etkili 100 Kişisi’ listesine girenler dün gece New York şehrindeki galada buluştu.

Fotoğraflar: AA

ABD’de yayınlanan Time dergisi her yıl, ‘Dünyanın En Etkili 100 Kişisi’ listesi yayınlıyor. Listede zaman zaman Türkiye’den isimler ya da dünyadaki etkili Türkler de yer alıyor.

Bu yıl Covid aşısını geliştiren ve kanser aşı araştırmalarıyla öne çıkan Biontech firması kurucusu bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in yanı sıra, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki çalışmaları nedeniyle listeye giren şarkıcı Haluk Levent de vardı.

Öne çıkan isimler arasında İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, teknoloji milyarderi Elon Musk, şarkıcı Beyonce, futbolcu Lionel Messi, süpermodel Bella Hadid yer aldı.

Çoğu gelmese de dün gece listedeki isimlerin onuruna bir gala gecesi düzenlendi. Katılmayanlar arasında Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent de vardı.

Levent geceye katılmayacağını iki hafta önce açıklamış, gerekçe olarak hakkındaki Elif Şafak imzalı yazıyı göstermişti.

Galadan kareler

Galada Black Mirror‘la yeniden ekranlara dönen Salma Hayek, Beef dizinin baş rol oyuncusu Ali Wong, önceki gün CNN’deki işine kadın düşmanlığı yaptığı gerekçesiyle son verilen Don Lemon‘ da boy gösterdi.