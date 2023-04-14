Haluk Levent Time dergisini reddetti

ABD’de yayımlanan Time dergisinin ‘Dünyanın En Etkili 100 Kişisi’ listesine giren Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, ödülü reddetti.

Fotoğraf: Time dergisi

Time dergisi her yıl, ‘Dünyanın En Etkili 100 Kişisi’ listesi yayınlıyor. Listede zaman zaman Türkiye’den isimler ya da dünyadaki etkili Türkler de yer alıyor.

Bu yıl Covid aşısını geliştiren ve kanser aşı araştırmalarıyla öne çıkan Biontech firması kurucusu bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in yanı sıra, kurduğu Ahbap Derneği aracılığıyla, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki çalışmaları nedeniyle listeye giren şarkıcı Haluk Levent de vardı. Levent’in listeye giren üç Türk’ten biri olduğu birkaç gündür belliydi; Time listeyi dün resmi olarak da açıkladı.

‘İçerik beni üzdü’

Ancak Haluk Levent ‘içeriğin kendisini üzdüğünü’ bu sebeple ‘ödülü almak için Amerika’ya gitmeyeceğini’ söyledi.

Levent’i ‘üzen içerik’ listeye girmesinin gerekçesini anlatan Elif Şafak yazısı.

Levent, ‘Türkiye’den 182 kişi önerildiğini, derginin editörlerinin araştırma yaptığını, Twitter’daki gücüne, Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalarına bakıldıktan sonra‘ listeye girdiğini yazdı.

“Ama içerik beni üzdü” dedi ve gerekçesini şöyle açıkladı: “Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize.”

Elif Şafak yazısında Haluk Levent’in ‘umudun simgesi olduğunu’ söylerken, Türk hükümetinin ‘acziyetini’ vurguluyor.

Elif Şafak’ın yazısının tamamı

“Ses yok. Ses yok. Şubat ayında büyük depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’de binlerce bina enkaza dönerken, beton yığınlarında bu iki kelime vardı.

Bu sözler umutsuzluğun simgesiyse, Haluk Levent adı da umudun simgesidir. Rock yıldızı, kar amacı gütmeyen Ahbap aracılığıyla yorulmadan hayır işleri yapıyor. Felaketin ardından, ölüm kalım arasındaki fark dakikalarla ölçülürken, Türk hükümeti acziyetine karşı Ahbap sahada çalışmaya başlamış hayat kurtarıyordu. Türkiye’de göz önünde olmak inanılmaz derecede zor ama Levent çok seviliyor ve geniş kitlelerin güveni kazanmış. İlkeli, şeffaf. Her bağışın nereye gittiğini ve kaç ailenin yardım aldığını ayrıntılı olarak yayınlıyor.

Haluk Levent köprü kuran, şifa olan kocaman yürekli bir sanatçı. Sadece tüm bir topluma ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda tek bir bireyin felaketle sonuçlanan trajediler karşısında nasıl bir fark yaratabileceğini de gösteriyor. Gittikçe yalnızlaşan olan bir dünyada, insanları önemsiyor, susturan sesleri duyuyor ve arkadaşlığını hissettiriyor.“

Diğer isimler

Derginin açıkladığı listede bu yıl yer bulan isimlerden bazıları şöyle: Kral Charles, Bella Hadid, Salman Rushdie, Joe Biden, Lionel Messi, Elon Musk, Colin Farrell, Iga Swiatek, Olaf Scholz, Pedro Pascal.