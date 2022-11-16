Emniyet’ten İtalyan uyuşturucu kaçakçısının Antalya’da yakalanmasına: Türkiye’ye geldiğinde kırmızı bülten yoktu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ‘uluslararası uyuşturucu ticareti’ suçundan kırmızı bültenle aranırken Antalya’da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Luciano Camporesi’yle ilgili İtalya İnterpolü’yle irtibata geçildiğini duyurdu.

İtalya’da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından 22 yıl 8 ay hapse mahkum edilen ve dört yıldır aranan Camporesi, önceki günlerde Antalya’da yakalanmıştı.

EGM’den konuya ilişkin paylaşılan açıklamaya göre, İtalya’da faaliyet gösteren ‘Ndrangheta’ suç örgütünde yönetici konumunda bulunan ve ‘uluslararası uyuşturucu ticareti’ suçundan kırmızı bültenle aranan Camporesi’nin Türkiye’de bulunabileceğine dair 26 Ekim 2022’de İtalya İnterpolü’nden bilgi alındı.

Camporesi’nin, farklı bir isim üzerine düzenlenmiş orijinal Fransız pasaportuyla Türkiye’ye girdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İncelemelerde, suç örgütü yöneticisinin Türkiye’ye geldiği tarihte hakkında herhangi bir kırmızı bülten bulunmadığı yazıldı.

Açıklamanın sonunda “Söz konusu şahısla ilgili olarak İtalya İnterpolü ile irtibata geçilmiş olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir” dendi.