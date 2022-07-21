Emniyet: İmamoğlu’nun aile mezarlığına iki çocuk saldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığına saldırıyla ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Saldırının 2007 ve 2009 doğumlu iki çocuk tarafından düzenlendiği belirtildi.

Fotoğraf: Diken-AA-Sözcü

İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarlarına ve kuzeninin evinin bulunduğu yola, iki gün önce sprey boyayla gamalı haç çizilmişti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili Twitter’dan açıklama yayımlandı.

Açıklamada, saldırının düzenlendiği gün bir ortaokulun duvarlarına ‘Maho’, ‘Tunç’ ve ‘Sevo’ sözcüklerinin yazıldığı tespit edildiği ve buradan yola çıkarak ‘2009 doğumlu M.T.B.’nin’ ve ‘2007 doğumlu S.Ü.’nün’ adres tespiti sonucu yakalandığı dile getirildi.

Emniyet’in belirttiğine göre, çocuklar, ifadesinde ‘mezarlık, reklam tabelaları, işaret levhaları ve ortaokul duvarlarına, internetteki oyunlardan gördükleri ve şekil itibariyle de beğendikleri, anlamını bilmedikleri sembolleri spreyle yaptıklarını ve yazı yazdıklarını’ söyledi.

Açıklamada, ‘sürecin adli makamların talimatlarına istinaden takip edildiği’ de belirtildi