Emine Erdoğan'ın 'himayesinde': Normal doğumu teşvik için ebelere eğitim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘himayesinde’ yürütülen ‘Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı’ kapsamında Antalya’da ebelere eğitim başladı.

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‘Eğitici Eğitimi- Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi’ne 12 eğitmen, 81 ilden 300 ebe ve 39 sağlık bakım hizmetleri müdürüyle Sağlık Bakanlığı’ndan idari ve teknik personel katıldı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, doğumun hastalık hali değil, yaşamın doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Gerekli olmayan durumlarda sezaryenle doğumun, anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyebildiğini belirten Ceviz şunları söyledi:

“Ağrıya ve acıya duyulan korku nedeniyle annelerin sezaryene yönelmeleri, hayata geliş mucizesini en doğal şeklinde yaşamalarına engel oluyor. Normal doğumun teşviki ve sezaryen oranlarının azaltılmasıyla toplumun uzun vadeli sağlık hedeflerine ulaşmasına yönelik multidisipliner çalışma yapıldı.”

Yıl sonuna kadar 5 bin 639 ebeye eğitim

Ceviz, ‘Her Gebeye Ebe’ uygulaması kapsamında ebe odaları ve polikliniklerin açılması için saha çalışmalarının olduğunu hatırlatarak mevcutta 39 ilde 106 ebe polikliniğinde hizmet verildiğini belirtti.

İlk etapta 300 alanında uzman ebeye eğitim verileceğini, yıl sonuna kadarsa 5 bin 639 ebenin eğitim alacağını söyleyen Ceviz, “Ebe merkezli bakıma dayalı sağlık hizmeti sunulması, ebe-kadın doğum uzmanı işbirliği modeliyle sezaryen oranlarının azaltılması ve ebelerimizin bilgilerinin tazelenmesi için bu eğitimleri önemsiyoruz” dedi.

Eğitim, 16 Ocak’a kadar sürecek.