Emin Çölaşan: Seçimden önce ‘tarafsız’ bakanlar atanırdı

Geçmişte güzel bir uygulama daha vardı… Seçimlere belli bir süre kalınca hükümetin üç üyesi, yasalar uyarınca görevlerinden istifa etmek zorunda idi. Onların yerine başbakan tarafından seçimden üç ay önce üç adet ‘tarafsız bakan’ atanır ve seçimde onlar görev yapardı. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma bakanları. Gerçi onların tarafsızlığı tartışmaya hep açıktı. Yeni atananlar genelde görevden ayrılan bakanların ‘müsteşarları’ olurdu… Yani o zamanki iktidar tarafından atanmış olan yüksek bürokratlar. Bunların ne ölçüde tarafsız olduğu hep tartışma konusu olurdu ama en azından böyle iyi niyetli bir uygulama vardı.
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