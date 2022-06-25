Emin Çölaşan: Recep bey soracak mı ‘Kaşıkçı’yı memleketimizde nasıl öldürttün?’

İki ülkenin devlet başkanları kritik bir toplantı yaparken bizim kafamızda sorular dolanıyordu…

Recep Bey bu şahsa acaba soracak mı “Yav sen vatandaşın olan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı bizim memleketimizde nasıl öldürttün?“

Ama çok önemli bir soru daha vardı:

Seninkiler cesedi ne yaptı?

Bu sorular Selman’a hiç sorulmadı.

Düşündük ve belki ortak basın toplantısında bu konuya girilir dedik.

Fakat gelin görün ki resmi görüşmeler, yemek ve Arapça konser hariç zaten topu topu iki saat sürmüştü.

Sonrasında uçağa binip gideceği açıklanmıştı.

Basın toplantısı bile yapılmayacaktı.

Emin Çölaşan’ın yazısı