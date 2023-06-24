Emin Çölaşan: Önemli olan para…

Bir zamanlar “Şerefsizler” diye manşet atmışlar, bir zamanlar kendi vatandaşlarını İstanbul’da konsolosluk binasında kesip biçip asitte eriterek öldürmüşler, hiç önemli değil. Önemli olan para… Recep Bey bunlara yakın geçmişte nasıl posta koyardı, unuttunuz mu… Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye nasıl hakaretler ederdi, unuttunuz mu… İsrail’e, Ermenistan’a neler derdi… Şimdi ekonomi sıkışınca her birine dostluk eli uzatmak ve bir anlamda özür dilemek zorunda kaldı. Allah hiçbir ülkeyi parasız bırakmasın, kimseye muhtaç etmesin. Kimseye tükürdüğünü yalatmasın. Amin.
SON HABERLER
81 ilin valisine ‘kızamık’ yazısı
Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, Türkiye’de son dönemde kızamık vaka bildirimleri yapıldığını belirterek, 81 ilin valisine alınması gereken önlemleri hatırlattı.
Akşener: CHP’den 15 vekil istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Meral Akşener, “Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır” dedi.
İYİ Parti 3’üncü Olağan Kurultayı başladı
İYİ Parti 3’üncü Olağan Kurultayı, genel başkan Meral Akşener’in ATO Congresium’a gelmesiyle başladı. Partide tek aday Akşener.
Putin: Rusya’nın geleceği tehlikede, bütün suçlular cezalandırılacak
Putin, isyancıların eylemlerini ‘sırttan bıçaklama’ olarak nitelendirerek Rusya’nın ‘geleceğinin tehlikede olduğunu’ söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Wagner savaşçılarına ‘ihtiyatlı olma’ çağrısı
Rusya Savunma Bakanlığı, tüm Wagner savaşçılarını, ‘ihtiyatlı olmaya’ ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeye çağırdı.