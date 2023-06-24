Emin Çölaşan: Önemli olan para…

Bir zamanlar “Şerefsizler” diye manşet atmışlar, bir zamanlar kendi vatandaşlarını İstanbul’da konsolosluk binasında kesip biçip asitte eriterek öldürmüşler, hiç önemli değil. Önemli olan para… Recep Bey bunlara yakın geçmişte nasıl posta koyardı, unuttunuz mu… Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye nasıl hakaretler ederdi, unuttunuz mu… İsrail’e, Ermenistan’a neler derdi… Şimdi ekonomi sıkışınca her birine dostluk eli uzatmak ve bir anlamda özür dilemek zorunda kaldı. Allah hiçbir ülkeyi parasız bırakmasın, kimseye muhtaç etmesin. Kimseye tükürdüğünü yalatmasın. Amin.

Emin Çölaşan’ın yazısı