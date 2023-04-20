Emin Çölaşan: Muharrem İnce o paraları nereden ve nasıl buldu?

Türkiye’de şimdi yeni bir süreç başlamak üzere… Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Dört aday var. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve 100 bin imzayı bulup adaylıkları kesinleşen Muharrem İnce ve Sinan Oğan.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için sahnede iki aktör daha var, Sinan Oğan ve Muharrem İnce. Oğan’ın durumunu pek bilmiyoruz. Düzgün biri olduğu varsayılıyor. Zaten seçim konusunda herhangi bir iddiası yok. Ancak öteki adaylardan Muharrem İnce son derece iddialı! İlk turda yüzde 30 alacağını, ikinci tura kaldığı takdirde yüzde 60’la cumhurbaşkanı seçileceğini söylüyor. Arkadaşın masal dünyası ve hayal alemi epeyce geniş!

Ancak böylesine iddialı göründüğünden yola çıkınca insanın aklına ister istemez bazı sorular geliyor. YSK’ya verilmek üzere kısa sürede 100 bin imza toplayıp aday olmak kolay bir iş değildir. İsmi cismi bilinmeyen bir partinin başkanı olan bu arkadaşın Türkiye çapında böyle bir örgütlenmesi olmadığını herkes biliyor. O halde bu 100 bin imzayı toplamayı nasıl başardı? Rivayet muhtelif ama… Bu işi AKP başardı. AKP yandaşlarının imzalarıyla aday oldu.

Muharrem İnce için sorulması gereken epeyce soru var. Sıfırdan bir parti kurmak, o partinin genel başkanı olmak ve adaylık için 100 bin imza toplamak her babayiğidin harcı değildir. Milyonlarca lira gerektirir. O paraları acaba nereden ve nasıl buldu?

Emin Çölaşan’ın yazısı