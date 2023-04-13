Emin Çölaşan: İktidar yurt dışındaki vatandaşlara güveniyor

İşin daha da ilginç olan boyutları karşımızda… Önümüzdeki seçimlerde yurt dışında tam 147 ülkede seçim sandıkları kurulacak, milyonlarca kişi o sandıklarda oy verecek. Dünyanın dört bir yanındaki ilgili ilgisiz bütün ülkelerde, Afrika dahil seçim sandıkları kurulacak. Ülke sayısını bu seçim için bilerek artırdılar. Bu iktidar yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımıza güveniyor! Açıkça söyleyemese bile “Onların oyları bizim için çantada keklik” diyor. Haklılar da!..

Çünkü ABD, Kanada, Avustralya gibi birkaç Batı ülkesi dışında oylar genelde AKP’ye gidiyor. Yurt dışında oy verilecek ülke ve sandık sayısını o yüzden artırdılar. O sandıklarda oy verme işlemi başlamak üzere… Akşam saatlerinde sandıklar belli yerlere götürülüp koruma altına alınıyor ki trafolara kediler yeniden girmesin! Batı ülkelerinde sandıkların korunması biraz daha kolay da, siz bunu özellikle ilkel ve gelişmemiş ülkelerde nasıl sağlayacaksınız? Muhalefet partilerinin bu yurt dışı oylar ve özellikle yurt dışındaki sandıkların güvenliği konusunu dikkatle izliyor olmasını diliyorum…

Emin Çölaşan’ın yazısı