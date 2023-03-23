Emin Çölaşan: Görkemli iftar sofralarının haramzadeler boyutu

Görkemli iftar sofralarının bir de haramzadeler boyutu vardır ki çok önemlidir. Bu kesimler iftar davetlerinin masrafını kendi cebinden karşılar. Amaç birilerinin karnını doyurarak bugüne kadar işledikleri büyük günahlarını Allah indinde af ettirmektir. Yolsuzluk yapanlar, devleti ve milleti soyanlar, adamını bulup üç kuruşluk malı devlete üç liraya kakalayanlar, kamu tesislerini ve arazilerini eşe dosta, yerli ve yabancı işbirlikçilere ve partili yandaşlara peşkeş çekip malı götürenlerin umudu o faaliyetlerde kazanacakları sevaptır.

Çoğu oruç falan tutmaz… Bu gibi sofralar onların saraylarında, köşklerinde, villalarında düzenlenir. Milyonlarca fakir fukara insanımız açık havada nohut pilavla düzenlenen iftar şovlarında sıranın kendilerine gelmesini beklerken ötekilerin karnı iyice doymuştur. Tıksırıncaya kadar yerler.

Emin Çölaşan’ın yazısı